شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقطع طريق المفاوضات مع «الأتراك» ويأمل في الانضمام لليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت عدة تقارير إنجليزية عن مستقبل المحترف المصري محمود حسن «تريزيجيه» لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، ووفقا لشبكة «sport» الإنجليزية، فإن تريزيجيه يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل سواء مع فريقه أو الرحيل لفريق آخر مثل فرق يونايتد أو ليفربول أو الأرسنال.

وأضاف التقرير، أن تريزيجيه أخبر مدربه في أستون فيلا دين سميث برغبته في البقاء مع الفريق حتى لو هبط.

ووضع تريزيجيه حل آخر إذا لم يستقر في إنجلترا وهو العودة مرة أخرى للدوري التركي من خلال اللعب في صفوف جلطة سراي والذي وضعه كاحتمال أول في ظل وجود رغبة من المدير الفني المخضرم التركي فاتح تريم في انتداب اللاعب.

وكان تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا مطلع الموسم الحالي قادمًا من فريق قاسم باشا في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.