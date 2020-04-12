شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب يقترب من خوض تجربة جديدة في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرتقب أن يخوض الدولي المغربي خالد بوطيب تجربة احترافية جديدة بالخليج، بعدما أبدت أندية قطرية رغبتها في التعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية مسيرته مع الزمالك المصري.

وتلقى المهاجم المغربي عدة عروض، وفقا لما نشرته صحيفة، «هسبريس المغربية»، مقدمة من قبل أندية قطرية ترغب في ضمه إلى صفوفها بغية الاستفادة من خدماته بعد نهاية تجربته مع الزمالك، الذي أقدم على فسخ عقده من جانب واحد عقب خضوعه لعملية جراحية في الخارج وغيابه كثيرا عن الميادين جراء تداعياتها.

وينتظر أن يعود اللاعب إلى الميادين مع فريق جديد فور استئناف النشاط الكروي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ يستغل المهاجم البالغ من العمر 32 سنة الوقت الحالي لتأهيل نفسه من الناحية البدنية، إذ يخضع للترويض بمركز أسبيتار بقطر، بعد شفائه من تداعيات العملية الجراحية التي أجراها في الركبة.

ويأمل اللاعب المذكور إعادة اكتشاف نفسه مجددا والعودة بقوة إلى الميادين، لا سيما أن تجربته مع الزمالك لم يكتب لها النجاح المنتظر رغم الآمال التي كانت معقودة عليه، قبل أن تكمل الإصابة القوية التي تعرض لها وخضع على إثرها للجراحة في ركبته وتزيد في غيابه عن الميادين طويلا، ليقدم بعدها الزمالك على فسخ عقده.