الفيس: لقد غادرت يوفنتوس لأني لم أفهم نفسي هناك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تحدث اللاعب البرازيلي ​داني الفيس​ عن تجربته القصيرة في الملاعب الايطالية.

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وكان اللاعب الفيس قد انتقل الى صفوف نادي ​يوفنتوس​ قادما من ​برشلونة​ في صيف 2016 ليمضي موسما واحدا مع السيدة العجوز فقط قبل ان يتوجه الى فرنسا للعب في صفوف نادي ​باريس سان جيرمان​ حيث امضى موسمين مع النادي الباريسي قبل ان يعود الى البرازيلي ويستقر في نادي ​ساو باولو​. كلام الفيس جاء في تصريحات نقلها موقع gazetaesportiva البرازيلي:" لقد غادرت يوفنتوس لأني لم أفهم نفسي هناك، كنت أرغب في القيام بشيء آخر، لكنني شعرت أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لي".

وتابع:"لم أكن سعيدا ولم أشعر بالمتعة، كما اعتدت أن أفعل، وهذا ما أزعجني، لذلك قررت عدم الاستمرار".

وواصل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 36 عام: "أنا سعيد لأنني أشعر بالحرية في اللعب والاستمتاع، آمل أن يدرك يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية أنهم بحاجة إلى التغيير لأن كرة القدم في العالم كله تغيرت".