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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفيس: لقد غادرت يوفنتوس لأني لم أفهم نفسي هناك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
تحدث اللاعب البرازيلي داني الفيس عن تجربته القصيرة في الملاعب الايطالية.
وكان اللاعب الفيس قد انتقل الى صفوف نادي يوفنتوس قادما من برشلونة في صيف 2016 ليمضي موسما واحدا مع السيدة العجوز فقط قبل ان يتوجه الى فرنسا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان حيث امضى موسمين مع النادي الباريسي قبل ان يعود الى البرازيلي ويستقر في نادي ساو باولو. كلام الفيس جاء في تصريحات نقلها موقع gazetaesportiva البرازيلي:" لقد غادرت يوفنتوس لأني لم أفهم نفسي هناك، كنت أرغب في القيام بشيء آخر، لكنني شعرت أن الأمر ليس سهلا بالنسبة لي".
وتابع:"لم أكن سعيدا ولم أشعر بالمتعة، كما اعتدت أن أفعل، وهذا ما أزعجني، لذلك قررت عدم الاستمرار".
وواصل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 36 عام: "أنا سعيد لأنني أشعر بالحرية في اللعب والاستمتاع، آمل أن يدرك يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية أنهم بحاجة إلى التغيير لأن كرة القدم في العالم كله تغيرت".
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