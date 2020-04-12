شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيفيز: رونالدو كان يصل قبل التدريبات بساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 تحدث المهاجم الارجنتيني ​كارلوس تيفيز​ لاعب نادي ​بوكا جونيورز​ عن فترة تواجده الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​، في صفوف ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي.

وقال تيفيز:" رونالدو يقضي كل وقته في صالة الألعاب الرياضية هو مهووس بالعمل، كنت اجده قبل ساعات من التدريبات في النادي الرياضي، حتى لو كان الوقت في ساعات الفجر الاولى وانا كنت اتعمد الوصول قبل ساعتين أو أكثر لاسبقه لكنني كنت اتفاجئ برؤيته قبلي في الصالة".

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