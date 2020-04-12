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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صفقة انتقال مبابي الى مدريد وشيكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
كشف لاعب باريس سان جيرمان السابق جيروم روثن معطيات جديدة حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي المرتبط بانتقال محتمل الى ريال مدريد.
كلام روثن جاء في تصريحات لراديو مونت كارلو حيث قال:"أعرف من مصادر في النادي أن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد قد تمت تقريبا".
واضاف:" لكن بسبب الذي حصل (فيروس كورونا) ، أنا متأكد من أن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيتم تأجيله".
وتابع روثن:" لا يوجد طريقة لتمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان".
واتم الفرنسي تصريحاته قائلا:" سيكون لديهم اتفاق بينهما لأن باريس سان جيرمان قد سمح له بالرحيل هذا الصيف، إنها مجرد مسألة وقت".
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