صفقة انتقال مبابي الى مدريد وشيكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

كشف لاعب ​باريس سان جيرمان​ السابق ​جيروم روثن​ معطيات جديدة حول مستقبل الفرنسي ​كيليان مبابي​ المرتبط بانتقال محتمل الى ​ريال مدريد​.



كلام روثن جاء في تصريحات لراديو مونت كارلو حيث قال:"أعرف من مصادر في النادي أن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد قد تمت تقريبا".

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واضاف:" لكن بسبب الذي حصل (فيروس كورونا) ، أنا متأكد من أن وصول مبابي إلى ريال مدريد سيتم تأجيله".

وتابع روثن:" لا يوجد طريقة لتمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان".

واتم الفرنسي تصريحاته قائلا:" سيكون لديهم اتفاق بينهما لأن باريس سان جيرمان قد سمح له بالرحيل هذا الصيف، إنها مجرد مسألة وقت".