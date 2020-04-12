شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوبو: ميسي افضل من يلعب بقدمه اليسرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 اعتبر لاعب فريق ​ريال مدريد​ المعار إلى ​مايوركا​ ​تاكيفوسا كوبو​ في حديث لصحيفة اس الاسبانية أن قائد برشلونة الارجنيتني ​ليونيل ميسي​ هو أفضل مراوغ يساري في العالم وأفضل من يستخدم الكرة بقدمه اليسرى، لافتاً الى ان لديه رغبة كبيرة في مواجهة ريال مدريد على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو، مؤكداً ان كل المباريات مهمة بالنسبة له، ولكن هذه كانت خاصة ومميزة للغاية.

وامل كوبو ان تمر هذه الفترة على التي يعيشها الجميع بحذر بخير، مشيراً الى انه يقضي هذه الفترة بشكل جيد مع ابتعاده عن الملاعب.

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