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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريكبر: كورونا هو أقوى خصم واجهته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اعتبر حارس مرمى نادي برشلونة السابق روستو ريكبر أن مواجهته لفيروس كورونا ، كانت من أصعب المواجهات التي خاضها خلال حياته، بعد ان اصيب بهذا الفيروس نهاية شهر اذار الماضي، ولفت توتو الى انه بدأ يشعر بأنه نفسه مرة أخرى، لافتاً الى ان صحته تتحسن يومًا بعد يوم،
وكشف روستو عن بعض تفاصيل المرحلة السابقة حيث عانى من ضعف جسدي، ليتلقى بعد ذلك علاجًا قاسيًا، اثمر تعافياً متدرجاً، وهو اصبح الآن على طريق الشفاء، قبل ان يوجه رسالة الى الشعب الايطالي جاء فيها :" مل أن يتركوا تلك المأساة خلفهم قريبًا وأن يتعافوا بسرعة من ذلك، كل قلبي ومواطني تركيا معهم ".
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