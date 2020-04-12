رامسي: الحجر وزوجتي والطبخ تركيبة ليست جيدة بالنسبة لوزني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تحدث لاعب نادي ​يوفنتوس​ ​ارون رامسي​ عن السبب الذي اختار بسبب الانتقال الى تورينو، حيث اكد رامسي على رغبته في مساعدة نادي سيدة عجوز تورينو على احراز لقب دوري ابطال اوروبا، واصفاً الفريق بانه احد افضل الفرق الاوروبية.



واضاف رامسي انه يعاني خلال فترة الحجر الصحي، فهو لا يخشى ان يزداد وزناً خلال ايام التمارين والمباريات، الا انه ومع جلوسه في المنزل، في ظل زوجة تحب ان تطبخ وهو يحب ان يأكل، ليعتبر ان هذه التركيبة ليست جيدة، الى جانب وجود اولاد الذين يحبون تناول الحلوى.