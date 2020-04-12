تريزيغيه يريد البقاء مع أستون فيلا أو الرحيل لغلطة سراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

اعرب ​محمود حسن تريزيغيه​، لاعب ​أستون فيلا​ الإنكليزي، عن رغبته في البقاء في الدوري الإنكليزي خلال الموسم المقبل، والبقاء مع الفيلانز حتى في حالة هبوطه لدوري الدرجة الأولى.



وأشار موقع الشروق المصري إلى أن نجم الفراعنة يرغب في البقاء بالدوري الإنكليزي خلال الموسم المقبل، حيث أخبر مدربه في أستون فيلا دين سميث برغبته في البقاء مع الفريق حتى لو هبط.

ووضع تريزيغيه حل آخر إذا لم يستقر في إنكلترا وهو العودة مرة أخرى للدوري التركي من خلال اللعب في صفوف غلطة سراي والذي وضعه كاحتمال أول في ظل وجود رغبة من المدير الفني المخضرم التركي فاتح تريم في انتداب اللاعب.