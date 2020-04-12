ديل بييرو: على ديبالا أن لا يضع حدودا لنفسه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

اشاد الإيطالي ​أليساندرو ديل بييرو​، قائد ​يوفنتوس​ السابق، بقدرات الأرجنتيني ​باولو ديبالا​، نجم البيانكونيرو الحالي.

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وقال ديل بييرو في تصريحات للاغازيتا ديلو سبورت: "الهدف الذي سجله ديبالا ضد إنتر يثبت أنه لاعب ذو جودة استثنائية، هذا الهدف يجب أن يمنح ديبالا المزيد من الثقة والوعي بقدراته. في الواقع، سأتحدث أبعد من ذلك، إن شخصًا ما بقدراته وموهبته وسأضيف لهما عقليته، يجب أن يقدم أكثر من ذلك، على باولو ألا يضع حدودًا لنفسه، وأن يغزو المستقبل".

وأضاف: "لن تحصل على أي شيء مجانًا، خاصة في اليوفي، أقول ذلك من خلال التجربة، عليك أن تثبت قدراتك دائمًا كما حدث في المباراة الأخيرة".

وختم: "رحلة ديبالا بدأت للتو، وسيتحسن بشكل أفضل طالما أنه يرتدي قميص البيانكونيرو".