شكرا لقرائتكم رغم تصريحات رئيس سموحة.. الأهلى يجدد محاولاته لضم حسام حسن فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجددت رغبة كثيرون في الناي الاهلي بشأن ضم حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة التدعيم الهجوم الأحمر خاصة وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد لا يتعاقد مع مهاجم أجنبي حيث يُفضّل ضم "جناح" أجنبي إذا كانت قائمة اللاعبين الاجانب بالفريق تسمح بضم أجنبي خلال الصيف المقبل.

وإرتبط أسم حسام حسن بالأهلي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية وتجدت هذه الرغبة اخل الأهلي مؤخراً حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة محسن صالح عدة أمور فنية خاصة بالفريق بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ورينيه فايلر مُستغلين فترة توقف الدوري الحالية على خلفية إنتشار باء كورونا في العالم كله.

ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة في ضوء عدة أمور أهمها المقابل المالي الذي سيطلبه فرج عامر رئيس نادي سموحة للإستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب في الأهلي .

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من ناحية أخرى ، تحفّظ مسئولو الأهلى على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب فى الدورى ابتداءً من الموسم الجديد، لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهماً جداً، وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل ، و قال مصدر فى الأهلى إن القرار غير مُقنع فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب، وتساءل المصدر، ماذا سنفعل فى هذه العقود.. من يتحمّل نتيجة فسخها؟.

وأوضح المصدر أن ناديه سيدرس القرار بشكل رسمى من أجل الرد عليه بما يخدم مصلحة النادى والكرة المصرية ولا يخالف اللوائح والقوانين التى يحرص الأهلى على إعلاء شأنها تماماً.

ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودي.