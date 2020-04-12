شكرا لقرائتكم فضل الله يقدم مقترحا لاتحاد الكرة للهروب من أزمة تقليص الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الدكتور محمد فضل الله المستشار القانوني الدولي وخبير اللوائح والقوانين الرياضية مقترحا لاتحاد الكرة للهروب من أزمة تطبيق لائحة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري الممتاز بدءا من الموسم المقبل.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين في الموسم المقبل، والتي تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز.

وتضمنت اللائحة السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كما تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري في الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجاري أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجاري.

وقال فضل الله، أنه يجب فسخ التعاقد بين اللاعب المحترف وناديه بالتراضي، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين وديا ودون الدخول في نزاعات.

وأضاف خبير اللوائح: "النادي يجب أن يعقد جلسة مع لاعبيه الزائدون عن العدد الموصي به بعد قرار تقليص المحترفين، وأن يشرح له في جو ودي الأسباب التي دعته لقرار انهاء التعاقد حتى يستوعب اللاعب رغبة ناديه في فسخ التعاقد وديا".

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وأضاف فضل الله: "إذا لم يقتنع اللاعب بضرورة فسخ التعاقد أو يرضى بالحلول التي طرحها عليه ناديه، فمن حقه وفقا للائحة شكوى النادي في الفيفا والمحكمة الرياضية للحصول على مستحقاته".

وتابع: "اتحاد الكرة ليس طرفا في أزمة اللاعب وناديه، هو الجهة المسئولية عن تنظيم شئون المسابقة، ولا يحق للأندية مطالبة اتحاد الكرة بتحمل قيمة فسخ التعاقد مع لاعبيها".

وأوصى فضل الله بضرورة اتخاذ مثل هكذا قرارات بالتنسيق مع الأندية المشاركة في المسابقة وعدم الانفراد بها حتى لا يضع الأندية في ورطة".

وقدم فضل الله مقترحا جاء كالتالي:

"على اتحاد الكرة اعفاء كل الصفقات التي أبرمتها الأندية قبل الصيف الماضي، من تطبيق لائحة تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري المصري حتى يتلاشى الصدام مع الأندية التي تضم أكثر من ثلاثة لاعبين أجانب".

وتابع فضل الله:" الأندية ليس لها ذنب أن تتحمل قيمة فسخ عقود اللاعبين، وليس لديها طاقة للتمادي في إجراءات التقاضي حال شكوى اللاعبين ضد أنديتهم في الفيفا والمحكمة الرياضية، وبالتالي كان يجب على اتحاد الكرة وقت اتخاذ القرار أن يمنع صفقات جديدة للاعبين الأجانب والعرب في الدوري إلا بنظام الاستبدال".