بعد محمود علاء .. تعرف على صاحب عقد التجديد الثاني فى الزمالك

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على أزمة تجديد محمود علاء في الزمالك ، حيث حرص مرتضى منصور رئيس النادى على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، وكشف مصدر من داخل الزمالك أن اللاعب لن يصل راتبه إلى 15 مليونا في تجديده مع الفريق مما يضع طارق حامد فى صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وتستعد إدارة الزمالك لتجهيز عقد جديد للظهير الايمن حازم إمام بعد أن تأجل ذلك أكثر من مرة بسبب ظروف الحظر المفروض لتفشى فيروس كورونا

وقررت إدارة النادي الإسراع فى التجديد للاعب لغلق ملف الشائعات التي طالت موقف اللاعب مع إدارة الزمالك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكان مسئولو نادي الزمالك قد استقرو علي ان يكون تدعيم مركز خط الوسط المدافع في المرتبة الثانية من حيث أهمية المراكز التي تحتاج لتدعيم بعد مركز الظهير الأيمن الذي يعاني في ظل وجود حازم امام فقط بعد هروب التونسي حمدي النقاز.