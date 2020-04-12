شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يرحب بأحمد فتحى جوكر بيراميدز الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الله السعيد لاعب بيراميدز على الترحيب بزميله أحمد فتحى لاعب الاهلى المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق السماوى ، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

و قام عبد الله السعيد بنشر صورة لاعب أحمد فتحى معلقا مرحبا يا صديقى .

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أحمد فتحى

تعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي ومنتخب مصر، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

ويمتلك أحمد فتحى سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.