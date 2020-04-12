شكرا لقرائتكم وزير الرياضة عن اقتراح فايلر بإقامة الدورى فى أماكن نائية: لن يحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن بطولة الدورى لم يتم الغاؤها ، بل تم تأجيلها فقط ، مع التزام تجميد الأنشطة الرياضية وتوقف النشاط لمدة أسبوعين التزاما بقرار مجلس الوزارء.

وقال صبحى فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " عن إمكانية إقامة الدورى فى أماكن نائية وفقا لاقتراح رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى، أن هذا لم يحدث فى أى دولة بالعالم ، بنقل البطولة الى مكان اخر ، فالجميع التزم بتجميد البطولات فى الوقت الحالى فى ظل الظروف التى تمر بها مختلف الدول .

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واضاف وزير الرياضة أن انفانتيو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قال " محدش يسأل عن عودة الدورى فى الوقت الحالى.. الأهم صحة و سلامة البشر" .

كان رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قدم مقترحا لإنقاذ موسم الدورى من شبح الإلغاء حيث قال خلال استضافته بأحد البرامج "أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة بحيث يبقى اللاعبون في الفنادق تحت الرقابة".. وأضاف "أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدي خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأي قرار يصدره اتحاد الكرة وسط ازمة كورونا لا يعرف أحد ما سيحدث الفترة القادمة، ونتمنى استئناف المباريات لإسعاد الجماهير، وأتمنى أن تقام مباريات الدوري، أحترم ظروف البلد،وأتمنى ألا تطول المدة".

يذكر أن أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أكد من قبل أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات بشأن مستقبل الدوري سواء بإلغاء البطولة أو استكمالها أو تتويج المتصدر باللقب و جميع الاتحادات وكافة مؤسسات الدولة ملتزم بقرار الدولة بمد تعليق الأنشطة لمدة 14 يوما، وكل مؤسسات الدولة تسير على نسق واحد".