شكرا لقرائتكم بوغبا: تعرضت للإحباط.. ومتعطش لخوض المباريات مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن غيابه الطويل عن الملاعب جعله يصر على النجاح عند العودة إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة في القدم.

وتسببت الإصابة في اقتصار مشاركة بوغبا على ثماني مباريات هذا الموسم وكان على وشك العودة للملاعب قبل أن يتوقف النشاط الكروي في إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بوغبا في تدوين صوتي خاص بالنادي: تعرضت لإحباط على مدار فترة طويلة. الآن تقريبا عدت، لذا أفكر فقط في العودة إلى المران بشكل كامل مع الفريق وكل شيء.

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وأضاف: ينتاب المرء مشاعر سيئة لكن لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الموقف في مسيرتي، لذا أتعامل مع الأمر دائما بشكل إيجابي. هذا يجعلني متعطشا بشكل أكبر للعودة والظهور بشكل جيد.

وأصيب الفائز بكأس العالم مع فرنسا في القدم في أغسطس قبل أن تتفاقم الإصابة بسبب اللعب رغم عدم التعافي بشكل تام، وأضاف بوغبا أنه بعد العودة إلى الملاعب رغم عدم جاهزيته التامة، خاض مباراتين أمام واتفورد ونيوكاسل وعاد الألم مجددا.

وخضع بوغبا لجراحة في يناير الماضي وبات متحمسا للعودة إلى الملاعب، وقال: لذا كنت في حاجة إلى جراحة والآن أنا جاهز. لا أشعر بأي شيء وأتمنى العودة في القريب العاجل.