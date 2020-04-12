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ريال مدريد يضع استراتيجية خاصة للعودة إلى التدريبات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يدرس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جديا استئناف تدريبات الفريق الأول التي توقفت منذ الشهر الماضي بفعل أزمة .

وكان ريال مدريد هو أول فريق يفرض الحجر الصحي على لاعبيه ومسؤوليه في 12 مارس الماضي وذلك بعد إصابة لاعب فريق كرة السلة تري تومبكينز بكورونا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" يوم الأحد فإن الجهاز الطبي للنادي الملكي بقيادة نيكو ميهيتش يعمل على وضع استراتيجية احترازية خاصة للفريق تحسبا للعودة إلى التدريبات.

جاءت تلك الخطوة بعد ساعات من إعلان ريال سوسيداد الإسباني لإمكانية استئناف تدريبات الفريق الأول يوم الثلاثاء.

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