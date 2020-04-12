شكرا لقرائتكم سبورتينغ لشبونة يخفض رواتب لاعبيه بنسبة 40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة "لوسا" البرتغالية للأنباء إن نادي سبورتينغ لشبونة المنافس في دوري كرة القدم قرر تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 40 في المئة في إطار سعيه للحد من تأثير الخسائر المالية التي يتعرض لها جراء توقف النشاط الرياضي في البلاد مع استمرار أزمة كورونا.

وأضافت الوكالة أن النادي أيضا سيخفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة بواقع 50 في المئة، وبهذا أصبح سبورتينغ أول فريق من أكبر ثلاثة أندية في البرتغال يعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه جراء الأزمة الصحية التي كان لها تأثيرات هائلة على الأنشطة والأحداث الرياضية في معظم دول العالم.

وقالت وسائل إعلام محلية إن بورتو وبنفيكا يفكران في اتخاذ خطوة مماثلة لكنهما لم يعلنا بعد عن التوصل لاتفاق، بعدما توقفت جميع مباريات دوري البرتغال الأول للعبة الشعبية إلى أجل غير مسمى في 12 مارس الماضي قبل عشر جولات من نهاية الموسم.

وبلغ عدد حالات الإصابة فيروس كورونا في البرتغال 15987 حالة إلى جانب 470 حالة وفاة.