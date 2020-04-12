منها قضية اغتصاب «رونالدو» وتجاوزات «ناصر الخليفي» والتستر على «منشطات راموس».. أشهر فضائح عالم كرة القدم التي سرّبها الهاكر «روي بينتو»

- شريف الجنيدي

أطلقت السلطات البرتغالية سراح الهاكر الشهير روي بينتو ووضعته تحت الإقامة الجبرية، حيث أنه في انتظار المحاكمة.

ويُعرف بينتو من خلال موقع "فوتبول ليكس" والذي نشر من خلاله عدد من الوثائق والقضايا والفضائح المتعلقة بعالم كرة القدم.

وأفادت تقارير إعلامية برتغالية بأن بينتو (31 عاماً) يواجه عدداً من التهم المتعلقة بمعلومات قام بتسريبها بشأن معاملات بين الأندية الأوروبية بينها "الابتزاز"، وإنشاء "دوري السوبر الأوروبي".

وقالت وسائل إعلامية إن بينتو ألقي القبض عليه في بودابست في يناير الماضي، قبل أن يتم تسليمه للبرتغال.

ونستعرض لكم أبرز الوثائق والقضايا التي كشف عنها روي بينتو من خلال موقعه "فوتبول ليكس":

في عام 2019، كشف بينتو عن قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية وهي قضية اغتصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا قبل 10 أعوام. وفي يونيو من العام ذاته، أعلن مكتب شرطة مقاطعة "كلارك" التابعة لمدينة لاس فيجاس الأمريكية عن براءة نجم يوفنتوس الحالي من تهمة الاغتصاب.

كما كشف بينتو عن فضائح تغطية وإخفاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني انفانتينو"، بمشاركة ميشيل بلاتيني، على التجاوزات المالية لأندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وكشف الهاكر البرتغالي عن تستر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على تناول مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجو راموس، للمنشطات.

وأوضح بينتو عبر موقعه الإلكتروني أنه قد تم إجراء فحص للمنشطات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017 بين ريال مدريد ويوفنتوس، والتي كشفت عن نتائج إيجابية لراموس.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بينتو عن فضائح متعلقة بتعاقدات نادي تشيلسي الإنجليزي مع لاعبين ما دون السن القانوني، والتي على إثرها تم حرمان الفريق اللندني من إبرام التعاقدات.

وكشف ايضاً عن تهرب والد النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، من دفع الضرائب وإعطاء السلطات الإسانية أرقاماً مزيفة على صافي أرباح نجله المالية.

كما كشف عن الأرقام الحقيقية لصفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، والقيمة الحقيقية لانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث بينتو ايضاً عن مخالفات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لقواعد اللعب النظيف، وهو ما تسبب في حرمان النادي السماوي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين.

كما أزاح الهاكر البرتغالي الستار عن خطط الأنديو الثرية لإطلاق بطولة جديدة تحمل إسم "دوري السوبر الأوروبي"، بحيث تبدأ في عام 2021، وذلك من خلال بعض الرسائل المسربة التي تم إرسالها إلى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.