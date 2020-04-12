بعد انضمامه رسميا لبيراميدز.. قرار تربوي عاجل من الأهلي ضد أحمد فتحي

كتب: ضياء السقا

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجميد لاعبه أحمد فتحي، وعدم مشاركته مع الفريق في التدريبات أو المباريات حال استئناف النشاط الرياضي الموقوف حالياً في مصر على خلفية "جائحة فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعدما تم الإعلان رسميا عن انتقال المدافع الأيمن لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن أحمد فتحي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النية تتجه بشكل شبه نهائي لاستبعاده من التدريبات والمباريات منعاً لدخول اللاعب فى صدام مع أعضاء النادي أو الجمهور، لاسيما أن هناك حالة من الغضب ضده جراء رفضه التجديد للقلعة وانتقاله لبيراميدز، بحسب "اليوم السابع".

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحي، الذي ينتهي عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ليُسدل الستار على مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر"، السبت، فيديو يعلن من خلاله ضم فتحي بطريقة مبتكرة، حيث كشف عن "الجوكر" -كما يُلقب اللاعب- في لعبة الورق وكتب بالإنجليزية "تحدث بالفعل".

وكان فتحي، قد أصدر بياناً على صفحته الرسمية بإنستجرام، يوضح خلاله كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال فتحي: "بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية أحب أن أنفى كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بينى وبين إدارة الأهلى العظيمة فلا داعى لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتى بهم أو وجود خلافات معهم فلا يصح جملا وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بينى أنا كعاشق ولاعب للنادى الأهلى وإدارته التى لم تدخر جهداً فى توفير كل السبل والظروف لإنهاء أى خلافات مزعومة وغير صحيحة".

وأضاف:"بعد أكثر من 12 عاما من العطاء لجدران الأهلى محققا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار الأهلى العظيم فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لإسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد فى حياتى المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل الأهلى الذى أتمنى له كل التوفيق والنجاح فهذه هى سنة الحياة".

وتابع:"لقد اتخذت قرارا لأكون صادقاً معكم وهو أصعب قرار اتخذته فى حياتى المهنية كلاعب كرة قدم والتى استمرت طوال 20 عاما لم ادخر جهدا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادى الأهلى، قرارى يرفضه القلب بشدة لكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وعلمتنا الحياة أن نخرج مرفوعى الرأس من الباب الكبير ونحن فى أوج عطائنا كى لا نصبح عبئا على النادى أو الجماهير وكما قولت استخرت الله رافعاً الحرج عن مجلس ادارة النادى الموقر لاعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادى والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد فى مكان آخر".

واختتم الجوكر بيانه قائلا: "فى هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتى هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادى العظيمة والتى صنعت اسم ونجومية أحمد فتحى يعلم الله مابداخلى من مشاعر تجاه تلك الجماهير التى لايزال أصداء صوتها فى اذانى وهى التى طالما غمرتنى بالحب والمساندة الدائمة فى جميع الاوقات والتى لم استطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات وأهيب بجمهور النادى الاهلى بعدم الاستماع للمنصات الإعلامية المختلفة التى قد لا تتحرى الحقيقة فى نشر أى ملابسات خاصة فى هذا الموضوع وعدم اعطاء الفرصة للمساس بحبى وتقديرى لكم .. فى النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة والعاشقة للأهلى ان تتفهم هذا القرار النابع من كونى أريد تخليد الصورة التى رأنى بها جمهور الأهلى خلال فترة تواجدى وأنى لاأريد المساس بهذه الصورة التى لاتفارق ذهنى وحفظ الالقاب التى تطلق على من قبل جمهور النادى العظيم والمشاعر المتبادلة بينا ، بعد الاعتزال الذى قد يكون قريباً ..أخيراً احب أن اتوجه بالشكر لكل اللاعبين والاجهزة الفنية ومجالس الادارات التى تعاملت معها فى خلال فترة تواجدى فى النادى الاهلى ..ربما انتهت علاقتى الان كلاعب بالنادى الاهلى ولكن سأظل مشجعاً ومحباً وفخوراً كونى واحد من أبناء وجمهور الاهلى العظيم".

فتحي يبلغ الأهلي برحيله

وكان فتحي، قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما رفض العرض الخاص بالقلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن فتحي وقع لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل.

وكيل أعماله يتبرأ منه

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من جانبه، أعلن وكيل أعمال أحمد فتحي، نادر شوقي، انفصاله عن اللاعب، حيث كتب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "من اليوم أنا لا أمثل أحمد فتحي".

كواليس فشل المفاوضات مع الأهلي

ومؤخراً، عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي، حيث تم تقديم عرضاً مالياً للاعب للإبقاء على خدماته بالفريق الأحمر.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر له قوله إن إدارة الأهلي عرضت على فتحي التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلًا من أن يتحملها اللاعب نفسه.

وأكد المصدر أن الأهلي عرض على فتحي إعفاءه خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن نادي بيراميدز قدم عرضاً لفتحي أعلى بملايين الجنيهات مما تقدم به الأهلي.

وقال موقع "في الجول" إن فتحي طلب مبلغا يصل إلى 12 مليون جنيه من الأهلي، وهو أعلى مبلغ يمكن أن يدفعه النادي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق.

وقال وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي، إن مطالب النجم الدولي كانت مبالغ فيها، وأن هدف اللاعب كان دفعه للانتقال لنادي بيراميدز.

وقال شوقي: "كان هناك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات فتحي، لكنني فوجئت به يتراجع ويطلب مبلغا خياليا من الأهلي"، وفقا لموقع "في الجول".

وأضاف: "اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام النادي".

أول تعليق من الأهلي

من جانبه، أصدر النادي الأهلي بياناً أعرب خلاله عن تمنايته بالتوفيق للاعبه أحمد فتحي بعدما قرر رحيله.

وقال النادي في بيان مقتضب، الأربعاء، إنه "يتمنى التوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وسيغادر فتحي قلعة الأهلي بعد 13 عاما من انتقاله إليه، في فترة تخللتها رحلات خارجية قصيرة، مثل فيها هال سيتي الإنجليزي وكاظمة الكويتي بالإعارة، وأم صلال القطري لموسم واحد.

وخاض الجوكر مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر، وعلى مستوى الألقاب أحرز 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.