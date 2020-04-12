تعرف على حقيقة وفاة الإعلامي مدحت شلبي

كشفت محمد القاضي رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار" حقيقة ماتردد خلال الساعات الماضية على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإعلامي مدحت شلبي.

وبحسب ما نشرت بوابة "الوفد" الإلكترونية، فإن القاضي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" منشوراً جاء فيه: "الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله وكل ما نشر عنه كاذب في المواقع أو الفيسبوك ".

يشار إلى أن مدحت شلبي بدأ حياته كلاعب في نادي الشرطة ثم إلتحق بنادي الشمس، قبل أن يتولى تدريب النادي بعد رحيل مدربه.

Advertisements

وقاد شلبي النادي للصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الأولى، كما وصل بالفريق إلى قبل نهائي كأس مصر قبل الخروج أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.

بعدها، عمل شلبي في الإعلام وقدم في فترة التسعينيات برنامج "سباق القمة" ثم برنامج "ضحك ولعب وجد"، ثم تفرغ للعمل في مجال الإعلام الرياضي وقدم العديد من البرامج الرياضية التلفزيونية.

واشتهر الإعلامي بكونه معلق للعديد من مباريات كرة القدم، كما شغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثًا رسميًا له وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات.