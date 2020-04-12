شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لم يتم إلغاء الدورى.. ومقترح فايلر لم تطبقه أى دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن بطولة الدورى لم يتم إلغاؤها، بل تم تأجيلها فقط، مع التزام تجميد الأنشطة الرياضية وتوقف النشاط لمدة أسبوعين التزاماً بقرار مجلس الوزراء.

وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن إمكانية إقامة الدورى فى أماكن نائية وفقا لاقتراح رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى، إن هذا لم يحدث فى أى دولة بالعالم، بنقل البطولة إلى مكان آخر، فالجميع التزم بتجميد البطولات فى الوقت الحالى فى ظل الظروف التى تمر بها مختلف الدول.

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وأضاف وزير الرياضة أن إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قال، "محدش يسأل عن عودة الدورى فى الوقت الحالى.. الأهم صحة وسلامة البشر".

وكان رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قدم مقترحا لإنقاذ موسم الدورى من شبح الإلغاء، وقال خلال استضافته بأحد البرامج، "أقترح إقامة دورة بين الأندية داخل ملاعب معقمة، بحيث يبقى اللاعبون فى الفنادق تحت الرقابة.. أعلم أن المشكلة عالمية، وعلينا الالتزام، وليس لدى خيارات أخرى، إنها مجرد اقتراحات وآمال، وملتزمون بأى قرار يصدره اتحاد الكرة وسط ازمة كورونا لا يعرف أحد ما سيحدث الفترة القادمة، ونتمنى استئناف المباريات لإسعاد الجماهير، وأتمنى أن تقام مباريات الدوري، أحترم ظروف البلد،وأتمنى ألا تطول المدة".

يذكر أن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد من قبل أنه لا يوجد حتى الآن أى مؤشرات بشأن مستقبل الدورى، سواء بإلغاء البطولة أو استكمالها أو تتويج المتصدر باللقب وجميع الاتحادات وكافة مؤسسات الدولة ملتزم بقرار الدولة بمد تعليق الأنشطة لمدة 14 يوما، وكل مؤسسات الدولة تسير على نسق واحد".