شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز مكسب للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق انتقال الجوكر أحمد فتحى لنادى بيراميدز فائدة مزدوجة للقطبين، رغم تمسك الأهلى فى البداية باستمرار اللاعب بالقلعة الحمراء.

وأعلن نادى بيراميدز عن نجاحه فى إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي فى صفقة انتقال حر.

فتحى الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبى كرة القدم فى مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصرى الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدورى المصرى 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصرى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى مرتين، وعلى المستوى الدولى حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى لاعب الأهلى سليم، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.

ورفض أحمد فتحى كل محاولات النادى الأهلى فى الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.