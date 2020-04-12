شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد محاولات ضم حسام حسن فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت رغبة كثيرين فى النادى الأهلى لضم حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قد لا يؤيد التعاقد مع مهاجم أجنبى ويُفضّل ضم "جناح" أجنبى إذا كانت قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق تسمح بضم أجنبى خلال الصيف المقبل.

وارتبط اسم حسام حسن بالأهلى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وتجددت هذه الرغبة داخل الأهلى مؤخراً، حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عدة أمور فنية خاصة بالفريق، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى ورينيه فايلر، مُستغلين فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار باء كورونا فى العالم كله.

ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة فى ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالى الذى سيطلبه فرج عامر رئيس نادى سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب فى الأهلى.

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من ناحية أخرى، تحفّظ مسئولو الأهلى على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب فى الدورى ابتداءً من الموسم الجديد لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهماً جداً، وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل، وقال مصدر فى الأهلى إن القرار غير مُقنع فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب، وتساءل المصدر، ماذا سنفعل فى هذه العقود.. من يتحمّل نتيجة فسخها؟.

وأوضح المصدر أن ناديه سيدرس القرار بشكل رسمى من أجل الرد عليه بما يخدم مصلحة النادى والكرة المصرية ولا يخالف اللوائح والقوانين التى يحرص الأهلى على إعلاء شأنها تماماً.

ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودى.