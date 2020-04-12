شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي لمنع أحمد فتحى من التدريبات بعد إعلان انتقاله لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الآراء داخل النادى الأهلى على عدم مشاركة أحمد فتحى، لاعب الفريق، فى التدريبات أو المباريات حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان بيراميدز رسميا تعاقده مع اللاعب بعد رفضه تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، من بينها مشاركة أحمد فتحى فى التدريبات والمباريات حال عودة النشاط الرياضى المُجمّد حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا" فى العالم كله تقريباً.

Advertisements

ورغم أن فايلر سيكون صاحب قرار مؤثر فى مشاركة أحمد فتحى بالتدريبات، إلا أن النية تتجه بشكل شبه نهائى لاستبعاده من التدريبات والمباريات منعاً لدخول اللاعب فى صدام مع أعضاء النادى أو الجمهور، لاسيما أن هناك حالة من الغضب ضد اللاعب جراء رفضه التجديد للأهلى وانتقاله لبيراميدز وإعلان انتقاله للأخير منذ ساعات.

فى شأن آخر، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن موقف نادى بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى "سليم"، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه ليس هناك مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.

وقال مصدر بنادى بيراميدز، إن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات ما يعنى انتهائه عام 2023.