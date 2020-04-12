شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتعرض بيراميدز للعقوبات بعد إعلان ضم أحمد فتحى مبكراً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز أمس ضم أحمد فتحى لاعب الأهلى بصفة رسمية لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل 2020 – 2021، لتبدأ معها بعض الشائعات وأهمها أن نادى بيراميدز سيتعرض لعقوبة بسبب توقيعه لنادٍ آخر أثناء سريان عقده مع الأهلى، وهو ما نوضحه فى السطور التالية..

س.. هل بالفعل سيتم معاقبة نادى بيراميدز بعد حصوله على توقيع أحمد فتحى؟

ج.. لا.. لن يتم معاقبة نادى بيراميدز، كما يتردد، لأن اللائحة تمنح أى نادٍ أحقية التعاقد مع أى لاعب قبل نهاى عقده بـ6 أشهر، والإعلان عن الصفقة أمر عادى لا يوجد عليه أى عقوبة أو غرامة.

س.. هل سيتم معاقبة أو إيقاف أحمد فتحى؟

ج.. لا.. لن يتم معاقبة أو إيقاف فتحى أيضاً لأن اللوائح تمنحه أحقية التوقيع مع أى نادٍ بصفة رسمية خلال فترة الـ6 أشهر الأخيرة مع ناديه الذى يلعب له وهو الأهلي.

س.. وما رأى اتحاد الكرة فى توقيع فتحى لبيراميدز؟

ج.. مسئولو اتحاد الكرة أكدوا صحة موقف بيراميدز من التعاقد مع أحمد فتحى، لأن هذه الفترة هى الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، موضحين أنه لا توجد أى مخالفة فى إعلان بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى.