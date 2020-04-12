شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغلق الباب أمام رحيل حارسه ويعده بتعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسؤولو إنبى على إغلاق ملف رحيل محمود جاد، حارس الفريق البترولى الصاعد، بعد تألقه بشكل لافت للنظر، ما أدى إلى تلقيه أكثر من عرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، عند عودة النشاط الرياضى المتوقف فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ووعد مسؤولو إنبى محمود جاد بتعديل عقده حال مواصلة التألق مع الفريق البترولى عند عودة النشاط الرياضى، بجانب غلق ملف رحيله.

فيما كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة حلمى طولان، لائحة عقوبات لتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وعلق مدير الكرة بنادى إنبى حول مسألة تخفيض عقود اللاعبين قائلاً، "كل نادٍ يعمل على حسب إمكانياته والأمر سيعود إلى الاتفاق بين النادى واللاعب ولم نتخذ قرار فى هذا الشأن حتى الآن"، مشددا أن الفريق البترولى يواصل تدريباته فى المنزل تحت متابعة الجهاز الفنى للفريق، حيث يتم التواصل إلكترونيا خلال خوض المران اليوم وعبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.

وكان الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية فى الفترة الحالية من التدريبات الجماعية، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.