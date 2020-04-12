شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من امتلك معركة وسط الملعب تسيد المباراة.. هكذا يقول خبراء الكرة دائماً، فالعبرة بالهيمنة على وسط الميدان دفاعاً وهجوماً، فمن خلاله تقطع الهجمات الخطيرة فى بدايتها، وتبدأ هجمات جديدة قد تشكل فرصة الفوز وحصد نقاط اللقاء عندما تتأزم المباراة.

وفى وسط الميدان تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجاري، ليس فى الأهلى والزمالك فقط، ولكن فى العديد من الأندية، وبالنظر إلى رباعى المربع الذهبي، الأهلى صاحب الصدارة والمقاولون الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث، وبيراميدز الضلع الرابع فى مربع الايجيبشن ليج، فهناك أكثر من لاعب خطفوا الأضواء.

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