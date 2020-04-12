شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقالة منطقة السويس بسبب مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقالة منطقة السويس لكرة القدم عز الدين أحمد، بعد وجود مخالفات من قبل المنطقة بعد تشكيل اتحاد الكرة للجنة لفحص أوراق المنطقة.

أرسل وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى المدير التنفيذى لمنطقة السويس محمد حسنين، تم خلاله التأكيد على توجيه الشكر لمجلس إدارة المنطقة والأعضاء بالكامل، لحين تعيين مجلس إدارة جديدة.

كما قرر اتحاد الكرة إيقاف الراتب الشهرى للمدير التنفيذى لحين فحص المخالفات المذكورة بتقرير لجنة اتحاد الكرة، وأيضاً إيقاف صرف أى مستحقات خاصة لمجلس إدارة منطقة السويس، وتكليف المدير التنفيذى بالأوراق المالية الخاصة بحسابات المنطقة من 2016 حتى الآن .

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كما تم مطالبة منطقة السويس بسداد قيمة خسارة كسر وديعة بأحد البنوك وتصل إلى 60 ألف جنيه، إلى جانب تحديد المسئول عن عدم سداد ضريبة كسب العمل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.