شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من كأس العالم فى روسيا .. على جبر يستقبل أحمد فتحى فى صفوف بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل على جبر، مدافع منتخب مصر ونادى بيراميدز، زميله فى المنتخب أحمد فتحى، المنتقل حديثا إلى صفوف الفريق السماوى قادما من النادى الأهلى، بلقطة من مباراة مصر وروسيا فى نهائيات كأس العالم 2018 فى روسيا.

ونشر جبر، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة له وهو يصافح فتحى، ليواسيه بعدا أحرز هدفا بالخطأ فى مرماه، فى المباراة التى انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية، وكانت بوابة الخروج من دور المجموعات للمونديال.



على جبر

تعاقد مسئولى نادى بيراميدز مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن ينتهى التعاقد بعد مرور ثلاث سنوات بما يعنى انتهائه عام 2023.

وكانت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز أعلنت بطريقتها الخاصة عن التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

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فتحى الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبى كرة القدم فى مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصرى الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدورى المصرى 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصرى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى مرتين، وعلى المستوى الدولى حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.