شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي تخصص إطاحة بالزملكاوية من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتب انتقال شريف إكرامي من الأهلي لبيراميدز نهاية الموسم الجارى فصلا جديدا من فصول تفوق نجوم الأهلي على الزمالك في بيراميدز بعد واقعتى أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

وأعلن نادي بيراميدز أمس نجاحه فى إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي في صفقة انتقال حر. وبات نادى بيراميدز متخصصا فى خطف كباتن النادى الأهلى، وذلك بعدما لحق أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر بزميله شريف إكرامى حارس المرمي، ليتواجدان مع نجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي اعتباراً من مباريات الموسم الكروي الجديد.

ويتمتع نجوم الأهلي بقوة تجعلهم يطردون لاعبى الغريم التقليدى الزمالك من جنة بيراميدز وهو ما نتناوله في هذا التقرير:

ونجحت جميع محالاوت فريق بيراميدز فى إغراء نجوم الأهلى بالأموال للاستفادة من خدماتهم، حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم.

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فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحي الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات.

ويعد فتحي من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.