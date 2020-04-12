شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الكرة يرفعون شعار "كله يرقص على واحدة ونص" فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح "الرقص" أحد السبل التى اعتمد عليها نجوم الكرة للتخلص من الضغوط والملل فى ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وهو ما أجبر الكثيرين على البقاء فى منازلهم وعدم الخروج إلى للضرورة القصوى.

ورفع نجوم الكرة شعار "كله يرقص على واحدة ونص"، وبين الأغانى العربي والمهرجانات الشعبية والأجنبية، واصل نجوم الكرة استعراض مهارتهم فى الرقص عبر مواقع السوشيال ميديا.

أحمد عيد عبد الملك يرقص على واحدة ونص

شارك أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، بفيديو كوميدي من توقعاته لما سيكون عليه حال نجوم الرياضة بعد انتهاء أزمة كورونا وحظر التجوال وعودة النشاط الرياضي، وتوقع عيد عبد الملك زيادة أوزان اللاعبين بصورة كبيرة، كما قدم وصلة رقص على واحدة ونص.

جمال حمزة يرقص مع جميلة وخديجة

يحرص جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، على قضاء وقته فى فترة العزل المنزلى مع ابنتيه "خديجة وجميلة"، ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية على فيس بوك يرقص فيه معهما فى محاولة لإخراجهما من حالة الملل التى سيطرت على الجميع بسبب العزل المنزلى خوفاً من تفشى فيروس كورونا".

على لطفى وشريف وباسم على يرقصون على أغنية اركب ياعبده

نشر على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، فيديو عبر تطبيق تيك توك برفقة الثنائى باسم على لاعب الأهلى المعار للجونة ومحمد شريف مهاجم الأهلى المعار لإنبى يرقصون فيه على أنغام أغنية أركب ياعبده.

حسين الشحات يرقص مع أولاده

انضم حسين الشحات، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد قائلا، "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

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"وصلة رقص" لرمضان صبحى على أنغام "قاسى قاسى"

دخل رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى، فى وصلة رقص مع أصدقائه عبر تطبيق تيك توك على أنغام الاغنية الشهيرة للمطرب حكيم "قاسى قاسى وجرح أحساسى".

خناقة بين أحمد ناجى وابنته بسبب رقاصة

استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنته بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وداعب ناجى بنته فى الفيديو "انتى رقاصة" فى مشهد خناقة لطيف بينهم .

أمح الدولي يرقص على أغنية أحمد حلمي

شارك مشجع النادى الأهلى الشهير أمح الدولى متابعيه بمقطع فيديو جديد بعد انضمامه لـ"تيك توك"، حيث تقمص شخصية الفنان أحمد حلمى فى فيلم زكى شان عبر حسابه الشخصى بإنستجرام، وسرعان ما حصد عدد مشاهدات كبير.

عمرو السولية وابنته

نشر عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي فيديو عبر حساه الشخصي على انستجرام، عبر تطبيق تيك توك، خلال تقديم ابنته ليلى لوصلة رقص على الطبلة.

رقص أمح وكهربا

دخل محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى فى وصلة هزار مع أمح المشجع الأهلاوى الشهير، حيث نشر اللاعب جانبا من تواجدهما سوياً فى الحجر المنزلى عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا "الفولت عالى فى البيت نى نى نى"، وفى وقت سابق واصل كهربا تدريباته الصباحية بالجرى على كورنيش النيل، فى ظل تقف النشاط الرياضى حالياً فى مصر، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.