فرج عامر: سموحة لن يتخلى عن أي فرد من العمالة المؤقتة مهما طالت الأزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحه، عدم تخليه عن أي فرد من أفراد العمالة المؤقتة بنادي سموحة طوال أزمة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في توقف النشاطات الرياضية، وغرد فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: " سموحة لن يتخلي عن اي فرد من العمالة المؤقتة مهما طالت الازمة ".



فرج عامر على تويتر

وفي وقت سابق، طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الحظر في أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن المواطنين يعتبرون الإجازات الرسمية مناسبات للخروج والاحتفال في الشوارع، مما يهدر مجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

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وأوضح عامر، في بيان له، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تستلزم تحمل مسئولية من قبل المواطنين، وإلزام المنازل، في حين أن بعض العطلات الرسمية يعتبرها المواطنين إجازات من العمل ويخرجون للشوارع، وهذا يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

ولفت الى أن الحكومة جادة في مواجهة الفيروس، بكافة القرارات والتعليمات والإجراءات المشددة للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم حركة المواطنين قدر الإمكان وعدم خروجهم من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن المعيار الاهم هو إلتزام المواطنين بتطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية التى تم الاعلان عنها، لافتاً إلى أن الاستخفاف والاستهانة بالوضع واعتبار أن أعداد الإصابات مازالت بعيدة سيؤدي إلى التسبب في فقد السيطرة على حجم الأعداد، وتكرار ما حدث وواجهته عدد من الدول الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه على أن التزام المواطنين فى تطبيق تلك الاجراءات سيجنب مصر الدخول في السيناريوهات التي نراها في العديد من تلك الدول.