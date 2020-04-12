ريدناب: إذا لم يتوج ليفربول بالدوري ستكون "مهزلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هاري ريدناب لاعب الكرة الإنجليزية الأسبق، إن إنهاء موسم بريميرليج خلال 56 يوما لن يمثل أزمة أو مشكلة بالنسبة للاعبين، لافتًا إلى أن عدم تتويج ليفربول باللقب سيكون "مهزلة".

وخلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، قال ريدناب: "في بعض الأحيان نقوم بتدليل اللاعبين، نقول لا يمكنهم خوض هذا الكم من المباريات في وقت معين، بلى يمكنهم ذلك، سيفضلون اللعب بدلًا من خوض التدريبات".

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وأضاف: "جميع الفرق في الدوري الإنجليزي لديهم لاعبين جيدين، لا أرى أن هناك مشكلة، أود إنهاء الموسم، إذا لم يتوج ليفربول بالدوري فستكون مهزلة".

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام آرسنال.

جدير بالذكر أن ليفربول يتبقى له 6 نقاط فقط من 9 جولات متبقية ليحسم بطولة الدوري الغائبة منذ 30 عاما.