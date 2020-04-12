أحمد ياسر يوضح لمصراوي تصريحاته المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

فسر أحمد ياسر مهاجم النادي المصري البورسعيدي تصريحاته التي أثارت الجدل بسبب حديثه عن نجوم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان أحمد ياسر قد تحدث في وق سابق لقناة "أون تايم سبورتس ١" وتناول بعض الأمور المتعلقة بأرقام اللاعبين هذا الموسم وتقارب المستويات رغم الفوارق المادية فيما يتعلق بالرواتب.

وقال ياسر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "لم أقصد على الإطلاق أي إساءة أو تقليل من زملائي في الأهلي والزمالك أثناء حواري الأخير".

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وأكمل "كل ما جاء على لساني كان رد على بعض الأسئلة التي كانت تخصني واذا كنت أخشى أي لاعب عند مواجهته أم لا".

واستمر "الإجابات التي خرجت مني كانت منطقية، استشهدت ببعض الأرقام، وجهة نظري أن المستويات بين اللاعبين متقاربة ولا يوجد فوارق كبيرة".

وشدد "احترم جميع زملائي في الأهلي والزمالك، وأكدت في الحديث أن رواتب اللاعبين في النهاية رزق من الله سبحانه وتعالى".

واختتم "كما قلت فقط كنت أرد على الأسئلة، أحترم الجميع سواء من انتقد تصريحاتي أو من وجد أنها منطقية وواقعية".