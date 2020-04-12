ردًا على شائعة وفاته.. مدير برنامجه: مدحت شلبي بخير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نفى محمد القاضى رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار" للإعلامي مدحت شلبي، ما تردد عن وفاة المعلق الشهير ظهر اليوم الأحد.

وكانت شائعة قد انتشرت تشير لوفاة مدحت شلبي بعد تعرضه لأزمة قلبية ظهر اليوم الأحد.

وكتب رئيس تحرير البرنامج الخاص بمدحت شلبي عبر "فيس بوك" "اتقوا الله .. الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله، وكل ما نشر عنه كاذب في المواقع او ع الفيس بوك".

وتواصل "الخليج 365" مع عدد بعض المقربين من المعلق الشهيرة، والذين أكدوا أنه يستعد لتقديم برنامجه بشكل طبيعي مساء اليوم الأحد بقناة القاهرة والناس على الهواء مباشرة.