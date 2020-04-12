رغم رحيله المحتمل.. صحيفة تبرز دور النني في خطة أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ناقشت صحيفة "فوتبول لندن" وضعية آرسنال تحت قيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، لافتة إلى أن المصري محمد النني لاعب الجانرز المعار إلى صفوف بشكتاش التركي أكثر إفادة للفريق الإنجليزي من زميله جرانيت تشاكا.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم وسط رغبة من النادي التركي لتجديد إعارته لموسم آخر بعد توصية من مدرب الفريق.

ولم يتحدد حتى الآن مستقبل النني سواء بعودته إلى آرسنال أو تجديد إعارته مع النادي التركي أو الرحيل إلى نادٍ ثالث.

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وقالت الصحيفة، إن تقييم مستقبل النني يعتمد على مدى قوته مع الفريق، وهو العامل الحاسم الذي سيحدد عودته أو رحيله عن صفوف المدفعجية.

وأضافت "فوتبول لندن" أنه على الرغم من أن رحيل النني عن آرسنال هو الاحتمال الأكبر في الصيف المقبل، وسيتيح لأرتيتا البحث عن خيارات أخرى في خط الوسط، إلا أن اللاعب المصري كان ليصبح خيارا مفيدا في كتيبة ميكيل أرتيتا، لافتة إلى أنه أفضل من زميله جرانيت تشاكا وأكثر حركة.

وأوضحت الصحيفة أن دور النني مع أرتيتا كان ليكون أكثر عمقا ويمكن أن يستخدمه مدرب المدفعجية لتحرير الفريق من الناحية اليمنى.

جدير بالذكر أن مصدر مقرب من النني أكد ليلا كورة في تصريحات خاصة، أن لاعب خط الوسط المصري يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي إذا تلقى عرضا جيدا.