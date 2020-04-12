بالأرقام.. كم يبلغ سعر صلاح ونجوم بريميرليج بعد جائحة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألقت أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" بظلالها على كافة الجوانب في نشاط كرة القدم، وأصبحت القيم السوقية للاعبين من بين الأكثر تأثرا بعدما انخفضت الأسعار بشكل كبير في ظل توقف النشاط الرياضي في كافة الدوريات الأوروبية.

أسعار اللاعبين بعد أزمة كورونا أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الوباء، وربما يؤثر ذلك على عمليات الانتقالات وبيع اللاعبين في الصيف المقبل، وهو ما أوضحه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص بالإحصاءات المتعلقة بالشأن الرياضي.

وقال "ترانسفر ماركت" في بيان إن قيمة السوق العالمية انخفضت بنسبة 20% من صفقات اللاعبين، وتم تخفيض القيمة السوقية للاعبين المولودين في عام 1998 أو في السنوات التالية بنسبة 10%، كخطوة غير مسبوقة في ظل الوضع الاستثنائي.

وشهدت القيمة التسويقية للاعبي العالم تراجعا كبيرا بأكثر من 9 مليار جنيه إسترليني، لتنخفض معها القيمة السوقية للاعبي الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز بمقدار 1.84 مليار جنيه إسترليني، أي بنسبة 19% مقارنة بالقيمة القياسية السابقة التي بلغت 9.71 مليار إسترليني.

صحيفة "ميرور" البريطانية سلطت الضوء على انخفاض القيمة السوقية للاعبي الفرق الست الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت أن مانشستر سيتي صاحب الأعلى قيمة سجل الانخفاض الأكبر وتراجعت قيمته من 1.14 مليار جنيه استرليني إلى 916.92 مليون جنيه إسترليني.

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وانخفضت القيمة السوقية لأهم لاعب في الدوري الإنجليزي، كما وصفه موقع ترانسفر ماركت، رحيم سترلينج نجم السيتي، من 144 إلى 115.2 مليون جنيه إسترليني، كما أصبح سعر كيفن دي بروين 108 مليون جنيه إسترليني، وليروى ساني هدف بايرن ميونيخ 72 مليون جنيه إسترليني.

أما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول انخفضت قيمتهما من 135 مليون جنيه إسترليني إلى 108 مليون جنيه إسترليني، وهذا الانخفاض البالغ 27 مليون جنيه إسترليني يفوق القيمة السوقية لقائد الفريق جوردان هندرسون، الذي تبلغ قيمته 25.2 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي توتنهام كثالث أعلى قيمة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن اللافت للنظر أن سعر هاري كين قائد الفريق والذي يبلغ من العمر 26 عاما يتساوى مع صلاح وماني ودي بروين، حيث انخفضت قيمته من 135 مليون جنيه استرليني إلى 108 مليون جنيه استرليني، وفقا لـ"ترانسفر ماركت".

وبالنظر إلى اللاعب الأكثر قيمة في تشيلسي، سنجد أن الفرنسي نجولو كانتي أصبح سعره 72 مليون جنيه إسترليني بعدما كان يبلغ قيمته 90 مليون يورو، ويليه كريستيان بوليسيتش البالغ من العمر 21 عامًا الذي انخفضت قيمته من 54 مليون جنيه إسترليني إلى 48.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي مانشستر يونايتد، ورغم ظهوره في 8 مباريات فقط هذا الموسم بسبب الإصابات، لا يزال بول بوجبا هدفا لريال مدريد وانخفضت قيمة الفائز بكأس العالم من 90 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني، وقد يستفيد اليونايتد من بيعه هذا الصيف حتى لا يفقده مجانا العام المقبل.

أما آرسنال الذي يأتي في المركز الأخير بين الأندية الستة الكبار في إنجلترا، انخفض فيه قيمة نجمه الأبرز الجابوني بيير إمريك أوباميانج من 63 مليون جنيه إسترليني إلى 50.4 مليون جنيه إسترليني، وذلك في ظل نهاية عقده هو الآخر مع الجانرز بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي بات مطمعا لعدة أندية لضمه.