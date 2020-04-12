داني ألفيس يكشف سبب رحيله عن يوفنتوس

كشف داني ألفيس نجم يوفنتوس السابق وساو باولو البرازيلي الحالي، عن السبب الذي دفعه إلى الرحيل عن صفوف البيانكونيري.
وكان نجم برشلونة الأسبق، إنتقل من الفريق الكتالوني إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2016، ولكن مسيرته في إيطاليالم تدم طويلاً حيث رحل بعد موسم واحد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال ألفيس في تصريحات لأحد المواقع في البرازيل، أنه رحل عن يوفنتوس، لأنه لم يستطعالتأقلم مشيراً إلى إنه كان يرغب في القيام بشيء ما ولكن الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة له.
وتابع "لم أكن سعيد او أشعر ابالمتعة كما اعتدت ولذلك قررت الرحيل، اتمنى أن يدرك يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية إنهم بحاجة إلى التغيير لأن اللعبة تغيرت في جميع أنحاء العالم".
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