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رئيس بريشيا يؤكد على رفضه إستئناف الدوري الإيطالي

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أعلن  ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي عن رفضه ستكمال بطولة ، في حال إستئنافها من جديد في الفترة المقبلة.

وكان الدوري الإيطالي توقف بشكل كامل منذ مارس الماضي بسبب إنتشار المستجد، ويتم تداول انباء عن إحتمالية إستئناف

المسابقة في مايو المقبل.

وقال تشيلينو في تصريحات لصحيفة جورنالي دي بريشيا إنه لن يسمح لفريقه بخوض أي مباريات حال إسئناف الدوري الإيطالي من جديد.

وأوضح "هناك البعض يتصرفون بأنانية حيال عودة

النشاط مرة أخرى، ولكني أخبرهم أن يأتوا إلى مدينة بريشيا ويرون الوضع، فهي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، لا أخشى الهبوط ولا أبحث عن مزايا فنحن نستطيع العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى".

وواصل "تصريحاتي ليست إستفزاز للمسئولين، ولكني أؤكد إني لن أبالي في حالة خصم النقاط من الفريق، فأنا اتحمل المسئولية كاملة".

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