اتحاد الكرة يؤجل جلسة التحقيق مع جهاد جريشة

قرر مسئولو اتحاد الكرة، تأجيل جلسة التحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة، والتي كان مقررًا عقدها ظهر اليوم الأحد، للرد على شكوى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي

ضده.

وأبلغت لجنة الشئون القانونية باتحاد الكرة الحكم الدولي بتأجيل الجلسة لموعد لاحق يتم تحديده فيما بعد.

وكان جهاد جريشة غاب عن جلسة التحقيق يوم الثلاثاء الماضي، ليقرر مسئولو اتحاد الكرة تحديد اليوم الأحد، قبل أن تم تأجيلها.

والجدير بالذكر أن نور الدين قدم شكوى ضد جريشة وأكد أنه اساء لسمعته وطلب منه تقديم دليل على اتهاماته ضده.