موقف نيمار من ارتباط والدته يثير الجدل عبر مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأحد، صور لوالدة البرازيلي نيمار صاحبة الـ 55 عام مع شاب أصغر منها يبلغ 22 عام.
وكانت نادين جونجالفيز والدة نيمار نجمباريس سان جيرمان، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" ارتباطها مع شاب أصغر منها بـ 33 عام.
وتداول رواد مواقع التواصل صور الثنائي، والتي أظهرت مباركة نيمار ووالده، حيث قام النجم البرازيلي بإلتقاط الصور مع الشاب صاحب الـ 22 عام وهو الأمر الذي نال دهشة متابعين اللاعب بعد موقفه ووالده.
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