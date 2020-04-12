حقيقة وفاة الإعلامي مدحت شلبي

كشف محمد القاضي، رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنور" حقيقة ما تردد حول وفاة الإعلامي مدحت شلبي.
ونشر القاضي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا :" الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله وكل ما نشر عنه كاذب في المواقع أو الفيسبوك ".
بدأ مدحت شلبي حياته كلاعبفي نادي الشرطة ثم إلتحق بنادي الشمس ثم تولى تدريب النادي بعد رحيل مدربه، استطاع شلبي أن يصعد بالنادي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى، كما وصل بالفريق إلى قبل نهائي كأس مصر قبل الخروج أمام الإسماعيلي بركلات الترجيح.
عمل مدحت شلبي في الإعلام وقدم في فترة التسعينيات برنامج سباق القمة ثم برنامج ضحك ولعب وجد، ثم تفرغ للعمل في مجال الإعلام الرياضي وقدم العديد من البرامج الرياضية التلفزيونية وأشتهر أيضاً بكونه معلق للعديد من مباريات كرة القدم، كما شغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثًا رسميًا له وشغل هذا المنصب لمدة 10 سنوات.
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