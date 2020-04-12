مدرب بتروجت يتابع البرنامج التدريبي للاعبيه

يتابع علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت البرنامج التدريبي للاعبيه في منازلهم تحسبا لإستئناف النشاط الكروي قريبا بدوري القسم الثاني. كان عبد العال قد وضع نظام تدريبي خلال فترة تعليق النشاط بسبب انتشار وباء كورونا يؤديه اللاعبون في منازلهم يركز على الجانب البدني. الجانب البدني. يذكر ان بتروجت قبل التوقف يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية" القاهرة" برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر ونقطة واحدة عن الداخلية الثاني.

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