في لفتة طيبة .. عضو مجلس إدارة الزمالك يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

حرص حماده أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، على تهنئة مؤمن زكريا لاعب الأهلي بعيد ميلاده، حيث أكمل اليوم عامه الـ32، في لفتة طيبة مسئول القلعة البيضاء. الـ32، في لفتة طيبة مسئول القلعة البيضاء. نشر حماده أنور صورة تجمعه مع مؤمن زكريا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا مؤمن وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول". مؤمن زكريا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا مؤمن وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

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