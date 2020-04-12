انتر ميلان يصارع برشلونة لضم كورزاوا

دخل فريق انتر ميلان الإيطالي في منافسة مع برشلونة الإسباني لضم اللاعب ليفين كورزاوا نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن انتر ميلان يسعى للدخول في سباق ضم كورزاوا، لصفوف النيراتزوري، والذي يسعى برشلونة للتعاقد معه. وينتهي تعاقد كورزاوا مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكان برشلونة يسعى للتعاقد مع الاعب لدعم الجبهة اليسرى خاصة وأن الصفقة ستكون مجانية. سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وكان برشلونة يسعى للتعاقد مع الاعب لدعم الجبهة اليسرى خاصة وأن الصفقة ستكون مجانية. وأضافت الصحيفة أن كورزاوا من ضمن الأسماء المرشحة لدعم الجبهة اليسرى لإنتر ميلان.

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