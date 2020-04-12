صورة.. عماد متعب يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

حرص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على توجيه رسالة لزميله مؤمن زكريا بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب عماد متعب عبر تويتر: " كل سنة و انت طيب يا مؤمن، ربنا يتم شفاك على خير". وكان متعب قد

لعب بجوار مؤمن زكريا في صفوف الأهلي.

ويحتفل مؤمن زكريا بعيد ميلاده رقم 32 اليوم الأحد حيث أنه ولد يوم 12 إبريل الموافق 1988 ميلاديًا.