وجه النادي الأهلي اليوم الأحد رسالة للاعبه مؤمن زكريا نجم الفريق بمناسبة عيد ميلاده. وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي:" نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا.. اشتقنا لاحتفالك الخاص وننتظر عودتك سريعاً" بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا.. اشتقنا لاحتفالك الخاص وننتظر عودتك سريعاً" ويحتفل مؤمن زكريا بعيد ميلاده اليوم الأحد واكماله 32 عاماً. وتفاعلت جماهير القلعة الحمراء مع منشور عيد ميلاد مؤمن زكريا وتمنى له الجميع الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأهلي يوجه رسالة لمؤمن زكريا في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.