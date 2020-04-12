أغرب وصف يطلق على كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مايك فيلان، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن كواليس بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة تواجد السير أليكس فيرجسون، كمدير فني للفريق.

فيلان، وهو مساعد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالي قال في تصريحات نقلتها The Coaching Manual رونالدو كان مثل الإسفنج، كان يحتاج للتوجيه والنصح، دائما ما طالب بالمزيد، كان مميزا عن البقية.

المدرب أضاف، كان يجب أن تجبره أن يكون لاعبا للفريق، وفي النهاية أصبح كذلك، كان لا يحب القيام ببعض الأمور في التدريبات وكان يفعلها بالإجبار، ولكن وجدناه يقوم بها في مدريد بعد ذلك، تعلم تلك الأمور هنا في يونايتد.

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وختم: كان يخطو خطوة أخرى نحو النجاح وهذا أمر هام، لا أقول إنني صنعت كريستيانو رونالدو، العديد ساهم في ذلك، ولكن هو نفسه كان صاحب الفضل الأكبر فيما وصل إليه.

يونايتد كان قد تعاقد مع رونالدو شابا من صفوف سبورتينج لشبونة في 2003، ونجح في تحويله لأحد أهم لاعبي العالم حتى بيعه في 2009 إلى ريال مدريد.

كريستيانو يتواجد حاليا في مسقط رأسه بالبرتغال رفقة عائلته في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.