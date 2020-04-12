احتفال مميز لساديو ماني بعيد ميلاده.. وصلاح يغني له أبو الفصاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على تهنئة مميزة من زملائه بالفريق بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر رسائل أونلاين لظروف تواجدهم في العزل الصحي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

نادي ليفربول كان قد نشر مقطع فيديو طريف أثناء تدريبات لاعبيه كل من منزله، عبر تقنية الفيديو التزاما بالحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قبل بداية التدريبات هنأ لاعبو “الريدز” زميلهم السنغالي ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 الذي صادف يوم وغنوا له بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية.

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لاعبو ليفربول حرصوا على تهنئة زميلهم الواعد هارفي إيليوت ببلوغه عامه الـ17 بنفس الطريقة عن طريق الشبكة العنكبوتية في ظل الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار كورونا “كوفيد 19”.

المدرب الألماني يورجن كلوب اجتمع مع اللاعبين أونلاين وحرص على تهنئة اللاعب السنغالي بغناء اللاعبين كلٍّ بلغته، احتفالاً باللاعب.

فريق ليفربول يتصدر بطولة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ويحتاج إلى ست نقاط فقط لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً، وخلال المحادثة والتدريب عن بُعْد غنى كل اللاعبين لساديو ماني “سنة حلوة يا جميل” بالعديد من اللغات، وقام المصري محمد صلاح بغنائها باللغة العربية، متبوعة بالأغنية المصرية الشهيرة “أبوالفصاد”.